Генсек ООН предложил Китаю помощь после схода оползня в провинции Сычуань

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации оказать помощь китайским властям после схода оползня в провинции Сычуань, который случился в субботу, 24 июня. Об этом сообщает агенство Xinhua.

«Генеральный секретарь приветствует усилия национальных бригад спасения. ООН готова оказать любую поддержку властям в случае необходимости», — сказано в заявлении.

Также Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Китая.

Оползень сошел в районе деревни Синьмо ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

На месте схода оползня обнаружены тела 15 человек. Тела погибших извлечены из-под завалов спасателями. Еще 120 человек числятся пропавшими без вести. В поисковых работах задействованы более 1000 человек.

Как отмечает агентство, спасти удалось трех человек, которых нашли спустя пять часов после схода оползня.