На месте схода оползня в Китае обнаружены тела 15 человек

На месте схода оползня в китайской провинции Сычуань обнаружены тела 15 человек. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает агенство Xinhua.

Тела погибших извлечены из-под завалов спасателями. Еще 120 человек числятся пропавшими без вести. В поисковых работах задействованы более 1000 человек.

Как отмечает агентство, спасателям удалось трех человек, которых нашли спустя пять часов после схода оползня.

Оползень сошел в районе деревни Синьмо ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

В мае оползень сошел в китайской провинции Фуцзянь. Обвал накрыл общежитие, где проживали рабочие, занятые на строительстве ГЭС. Причиной оползня, вероятнее всего, стали проливные дожди. По разным данным, погибли от семи до 19 человек, больше 40 числятся пропавшими без вести.