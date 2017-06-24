Число пропавших без вести после схода оползня в Китае увеличилось до 141

Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань считаются 141 человек, передает в субботу, 24 июня,

РИА Новости со ссылкой на местное издание Женьминь жибао. Поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

По словам пресс-секретаря правительства региона, после нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить спасательные мероприятия.

Ранее сообщалось о 100 пропавших.

Оползень сошел вблизи одной из деревень провинции ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

В мае оползень сошел в китайской провинции Фуцзянь. Обвал накрыл общежитие, где проживали рабочие, занятые на строительстве ГЭС. Причиной оползня, вероятнее всего, стали проливные дожди. По разным данным, погибли от семи до 19 человек, больше 40 числятся пропавшими без вести.