Два человека погибли при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

По меньшей мере два человека погибли в результате схода лавины на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил в пятницу, 3 марта, заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, передает «Интерфакс».

«Два человека погибли при сходе лавины на северном склоне Чегета, еще один найден живым», — заявил он. Точное число пострадавших сейчас выясняется.

Склон горы Чегет запрещен для катания, отмечается на сайте регионального управления Следственного комитета. По факту произошедшего начата доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших.

Лавина сошла 3 марта в 12:05 мск. На месте происшествия работает группа из девяти спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда.

23 февраля в результате аналогичного схода в селе Ая Алтайского региона погиб 12-летний мальчик. Спасателей вечером 22 февраля вызвали родители подростка, обеспокоенные его продолжительным отсутствием. Сотрудники МЧС обнаружили и откопали тело мальчика.