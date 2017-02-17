В Казахстане семеро военных погибли под лавиной

В Казахстане семь военнослужащих погибли в результате схода лавины в Джамбульской области. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает портал «Радиоточка» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики.

«К месту происшествия направлены спасательные подразделения, которые сейчас находятся в пути и в скором времени уже прибудут — 75 человек и 7 единиц техники», — информировали в ведомстве.

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В КЧС заявили, что 10 человек из числа попавших под лавину в ущелье Коксай спасены.

В региональном командовании «Юг» вооруженных сил республики сообщили, что несчастный случай произошел в тот момент, когда воинская часть находилась на занятиях по боевой подготовке, передает агентство «Казинформ».

7 февраля в результате схода лавины на горнолыжном курорте Чимбулак близ Алма-Аты погиб российский арбитр Алексей Белослудцев, который работал на Универсиаде-2017.

Днем ранее сообщалось, что в Афганистане и Пакистане под лавинами погибли более 100 человек. В афганской провинции Нуристан под лавинами оказались полностью погребены две деревни, в одной из которых проживали 53 человека.