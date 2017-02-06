В Афганистане и Пакистане под лавинами погибли более 100 человек

В Афганистане и Пакистане более 100 человек погибли под лавинами. Об этом сообщает BBC News.

По последним данным, в Афганистане жертвами стихии стали 106 человек, десятки ранены. Самое большое число погибших — в провинции Нуристан на пакистанской границе: там там под лавинами оказались полностью погребены две деревни, в одной из которых проживали 53 человека. Никто из них не выжил. Пакистанские спасатели сообщают о девяти погибших на северо-западе страны. Несколько человек замерзли в автомобилях, не сумев выбраться из снежных заносов.

Число жертв стихии до конца не установлено: со многими деревнями нет связи, пробиться к ним невозможно из-за непрекращающегося снегопада и завалов на дорогах. На трассе Кабул-Кандагар полиция и солдаты сумели вызволить из заносов более 250 машин. Как только погода улучшится, в Нуристан на помощь спасателям вылетят два вертолета. Международный аэропорт Кабула сейчас закрыт, остановлено движение через перевал Саланг.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще минимум несколько дней.