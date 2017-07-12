Спасение туриста с высоты 1,7 тысячи метров в горах Сочи сняли на видео

Видео: Телеканал 360 / YouTube

Сотрудники МЧС пришли на помощь туристу, травмировавшему ногу в горах Сочи. Видео спасения путешественника в среду, 12 июля, опубликовал телеканал «360».

Как уточняет «Интерфакс», инцидент произошел во вторник на территории Кавказского государственного биосферного заповедника на высоте 1,7 тысячи метров. Путешественник, отправившийся в горы вместе с другими отдыхающими, сломал голеностопный сустав и не смог двигаться дальше.

В итоге руководитель тургруппы вызвал спасателей. За пострадавшим отправили вертолет Ми-8. Мужчину доставили на базу МЧС в Сочи и передали медикам.