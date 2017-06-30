Спасение троих туристов из реки в Индии сняли на видео

Жители деревни в штате Химачал-Прадеш на севере Индии спасли трех туристов, застрявших на реке из-за ливневого паводка. Видео случившегося в пятницу, 30 июня, публикует издание Mirror.

Как уточняет газета India Today, инцидент произошел тремя днями ранее. Отдыхающие молодые люди (им всем немного за 20 лет) отправились полюбоваться популярным у путешественников водопадом Бхагсунаг.

Мужчины добрались по мелководью до большого камня на реке, где открывался хороший вид на достопримечательность. Однако внезапное повышение уровня воды отрезало их от берега.

На помощь туристам пришли местные жители, которые сделали импровизированный канат из брюк, рубашек и тюрбанов. Операция по спасению мужчин заняла примерно час. Как заявил очевидец, местные вначале даже не надеялись вызволить туристов, так как поток воды был слишком мощным.