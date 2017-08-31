Шесть туристов из Москвы пропали в Забайкалье

Шесть путешественников из Москвы исчезли в Каларском районе Забайкальского края во время похода по горам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Туристическая группа не вышла на связь в среду, 30 августа. После этого МЧС начало их поиски с помощью вертолета Ми-8. Спасатели в первую очередь обследуют с воздуха заявленный отдыхающими маршрут. На это уйдет несколько часов, так как путь туристов пролегал по территории Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. Его протяженность составляет около 300 километров.

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Как уточняет ТАСС, мужчины вышли на маршрут 3 августа в забайкальском селе Чара в Каларском районе. Часть пути они планировали преодолеть пешком, часть — по рекам.

Во вторник, 29 августа, туристы должны были добраться до поселка Таксимо в Бурятии и сесть в поезд на расположенной там железнодорожной станции. Однако в указанный срок они не появились на вокзале, а на следующий день не вышли на связь.

РИА Новости передает, что пропавшие путешественники ранее совершали подобные походы. «Есть информация, что они опытные, не новички, не раз проходили сложные маршруты», — рассказал источник в экстренных службах Забайкалья.

Ранее в августе стало известно о том, что турист из Москвы пропал в окрестностях Сочи после того, как отправился в горы.

