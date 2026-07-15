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17:45, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине объяснили выбор нового премьер-министра Зеленским

«Страна.ua»: Корецкого могут назначить премьером Украины, чтобы снять главу МО Федорова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председателя правления «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого могут назначить премьер-министром республики, чтобы снять с должности главу Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в политических кругах.

«Объяснение может лежать в двух плоскостях — или просто пиар, чтобы показать обществу "обновление власти". Или же стремление решить под прикрытием смены Кабмина какую-то другую проблему, актуальную для [президента Украины Владимира] Зеленского. Например, снять Федорова с поста министра обороны», — сказал журналистам собеседник.

При этом отмечается, что правдивость этой теории станет ясна в зависимости от того, внесет ли Зеленский кандидатуру Федорова в состав правительства.

Источник добавил, что среди возможных объяснений кандидатуры Корецкого упоминают его самостоятельность, отличающую его от нынешнего премьера Юлии Свириденко, которая «ни шагу не может ступить без инструкций». Кроме того, необходимость его назначения объясняют вызовами из-за зимних ударов по энергетике Украины, однако Корецкий работал не в сфере производства и распределения электроэнергии, а на нефтегазовом рынке.

Собеседник издания также подчеркнул, что Корецкий «склонен к пиару» и может начать «свою игру», забыв, кто привел его в правительство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко 12 июля. Впоследствии он называл Корецкого наиболее подготовленным человеком для работы на этой должности.

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