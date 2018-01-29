Россиянин час провисел на тарзанке и замерз

В китайском районе Макао российский турист час провисел на неисправной тарзанке на расстоянии 50-60 метров от земли. Об этом сообщает South China Morning Post.

Прыжок с башни высотой 233 метра должен был завершиться плавным приземлением, однако из-за неисправности аттракциона по неизвестной причине мужчина завис в воздухе.

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На место происшествия прибыли пожарные и медики. Мужчину спасли при помощи 70-метровой раздвижной лестницы.

Температура воздуха в Макао в тот момент находилась на отметке 8 градусов по Цельсию, поэтому россиянин получил переохлаждение.

Аттракцион включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире. Он работает с 2005 года, стоимость прыжка составляет около 25 тысяч рублей.

В середине января сообщалось, что тело испанской путешественницы, погибшей в начале года в Перу при прыжке с тарзанки, владельцы аттракциона выбросили в ближайшую реку.

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