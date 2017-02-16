Бывший подчиненный генерала Сугробова арестован по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца оперативника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Сергея Астафурова по делу о превышении им полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода и его адвоката. Об этом сообщает РИА Новости.

Астафуров останется под стражей до 14 апреля, на его аресте настаивало следствие. Адвокат обвиняемого Алексей Мезенцев пообещал обжаловать решение суда.

Уголовное дело в отношении Астафурова о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия, было возбуждено в январе. По версии следователей, в 2014 году полицейский, работавший в то время в управлении «М» ГУЭБиПК, которое занималось пресечением экономических преступлений в сфере металлургии, сфальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

По словам адвоката Астафурова Сергея Капустина, оперативник обвиняется в тяжких последствиях, которые возникли из-за незаконного возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в отношении руководства завода.

По информации «Интерфакса», Астафуров входил в команду бывшего руководителя ГУЭБиПК генерала Дениса Сугробова. Последний обвиняется в организации преступной группировки, в декабре 2016 года прокуратура потребовала приговорить его к 22 годам колонии.