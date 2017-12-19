Генералу Сугробову вдвое сократили тюремный срок

Верховный суд России смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Денису Сугробову: вместо 22 лет генерал проведет в колонии 12. Об этом сообщает РИА Новости.
Подробностей агентство не приводит. Приговор Сугробову вынесли в апреле, его признали виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные.
По мнению адвоката Сугробова Эдуарда Исецкого, решение «фактически означает, что суд убедился в отсутствии в деле статьи 210 (организация преступного сообщества)». Об этом он сказал «Интерфаксу».
Суд первой инстанции и Верховный суд рассматривали дело генерала в закрытом режиме, поскольку оно имеет гриф «совершенно секретно».
Расследование в отношении сотрудников ГУЭБиПК открыли в феврале 2014 года, всего в нем десять фигурантов. По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров.
Как полагает СК, генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ. В деле 30 потерпевших.
Сугробов свою вину отрицает, как писал «Коммерсантъ», генерал полагает, что дело против него — это попытка «развалить» ГУЭБиПК. Как утверждали источники «Росбалта», уголовное преследование отношении сотрудников подразделения связано с войной между следственным и антикоррупционным управлениями МВД.