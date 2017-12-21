Трубы для «Северного потока-2» оказались слишком дорогими

«Газпром» посчитал завышенной стоимость труб для «Северного потока-2» и расторг контракты на их покупку. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании, разосланное производителям труб.

Газовая компания хочет снизить цены на трубы большого диаметра, сказал собеседник издания из компании-контрагента «Газпрома». Закупку, о которой идет речь в письме, «Газпром» объявил в апреле 2016 года. Предполагалось, что производители — «Северсталь», Объединенная металлургическая компания (ОМК), Трубная металлургическая компания (ТМК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) — поставят 501 600 тонн труб большого диаметра для наземного участка «Северного потока-2». Его длина — 876 километров, участок планировалось ввести в строй в 2019 году.

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По расторгнутым контрактам металлурги должны были поставить почти 670 километров труб. «Какая часть из них уже поставлена, "Газпром" и трубные компании не сообщают», — пишет издание.

Общая стоимость контрактов — 56,8 миллиарда рублей. Заказы получили: ОМК — 30 процентов на 17,2 миллиарда рублей, «Трубный инновационный проект» — 29 процентов (16,5 миллиарда рублей), ЧТПЗ — 11,6 миллиарда рублей (20,5 процента), ТМК — 5,7 миллиарда рублей (10,7 процента) и «Северсталь» — 5,6 миллиарда рублей (9,9 процента).

Агентство Bloomberg 19 декабря писало, что «Газпром» намерен в 2018 году увеличить объем инвестиций в строительство газопроводов на фоне угрозы санкций со стороны Вашингтона и наращивания США объемов поставок сжиженного природного газа в Европу.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Строительство морского участка газопровода должно начаться в июне 2018 года.

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