«Газпром» испугался санкций США

Корпорация «Газпром» намерена в 2018 году увеличить объем инвестиций в строительство газопроводов на фоне угрозы санкций со стороны Вашингтона и наращивания США объемов поставок сжиженного природного газа в Европу. Об этом пишет Bloomberg по результатам изучения проекта бюджета российского газового холдинга.

В 2018 году «Газпром» планирует повысить инвестиции в строительство газопровода «Турецкий поток» более чем в два раза — с 93,6 миллиарда рублей до 190 миллиардов. На подводную часть газопровода, который через Черное море свяжет Россию и Турцию, в будущем году потратят 182,4 миллиарда рублей против 92,8 миллиарда в текущем. На сухопутную часть «Турецкого потока» выделят 7,6 миллиарда рублей, тогда как на 2017 год закладывали 0,8 миллиарда.

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«Газпром» намерен также увеличить инвестиции в «Северный поток-2», который должен связать Россию и Германию через Балтийское море, — с 193,6 миллиарда рублей в текущем году до 278,4 миллиарда рублей в будущем. В частности, на подводную часть газопровода потратят 114,5 миллиарда рублей (в 2017 году — 102,4 миллиарда), на расширение российских сетей — 163,9 миллиарда (в 2017 году — 91,2 миллиарда).

Инвестиции в газопровод «Сила Сибири», который будет доставлять газ в Китай, намерены увеличить с 209,9 миллиарда рублей до 218,1 миллиарда. В разработку Чаяндинского месторождения в 2018 году собираются вложить 115,9 миллиарда рублей против 72,2 миллиарда в текущем.

Рассмотрение проекта бюджета советом директоров компании запланировано на вторник, 19 декабря. В соответствии с документом, общий объем инвестиций на 2018 год запланирован на уровне 1,279 триллиона рублей (в 2017 году — 1,129 триллиона).

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В сентябре ТАСС сообщил, что, по словам главы германской энергетической компании Uniper SE Клауса Шефера, США своим законопроектом об ужесточении антироссийских санкций хотят вытеснить российский газ из Европы. В ноябре «Газпром» заявил, что новые ограничения могут создать риски для «Северного потока-2» и «Турецкого потока», а также для обслуживания действующих газопроводов.

В США 2 августа был принят закон, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Документ разрешил в контакте с союзниками вводить ограничения в отношении любого человека, который решил поставлять технологии или продавать товары и услуги России в сфере строительства и обслуживания трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы, а также вкладывать в это средства.

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