Россияне нарастили сбережения

В первом полугодии россияне накопили на 150 миллиардов рублей больше, чем за тот же период в 2017 году. Таким образом, сбережения граждан достигли 32,3 триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучили «Известия».

По сведениям Росстата, Процент накоплений в наличных вырос на 0,9 процентов и составляет 17,9 (5,7 триллионов рублей). Вклады на депозитах кредитных организаций уменьшились на 0,5 процента и держатся на уровне двух третей от всех сбережений. Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что вклады в банках стали не столь привлекательными из-за постепенного снижения ставки.

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Граждане увеличивали накопления не за счет повседневных трат и экономии на крупных покупках. Товарооборот в первом квартале вырос на 2,4 процента, а во втором — на 2,7 процента, сказано в «Картине экономики» за июль, подготовленной Минэкономразвития. По данным Центробанка, россияне оценивают нынешнее время как подходящее для крупных расходов. Эксперты связывают рост потребительских настроений с низким уровнем инфляции и безработицы, а также ростом зарплат и реальных доходов населения.

2 августа стало известно, что потребительские кредиты растут в два раза быстрее зарплат и сбережений россиян.

В июне почти половина россиян назвали вклад в банке лучшим способом сохранить накопления. Однако менее 30 процентов считают, что деньги из банка лучше забрать.

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