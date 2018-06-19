Назван лучший способ сбережения накоплений для россиян

Большинство россиян (66 процентов) выступают сторонниками сбережения денег, 48 процентов назвали вклад в банке наилучшим способом сохранения накоплений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нынешние показатели выше аналогичных за 2015-2016 годы. Социологи отмечают, что за последние три года потребительские настроения граждан улучшились, а с начала 2018 года ситуация оценивается как стабильная. Тем не менее 30 опрошенных считают, что деньги из банка лучше забрать.

Доля людей, которые готовы сократить повседневные расходы, за три года увеличилась на четыре процента. Как можно быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25 процентов россиян.

В декабре 2017 года ВЦИОМ проводил аналогичный опрос. Тогда выяснилось, что большинство россиян также считают целесообразным хранить деньги в банке, а не тратить их.

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