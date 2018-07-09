Назван способ сберечь деньги в случае кризиса

Аналитики JPMorgan Chase проанализировали пять последних глобальных спадов в экономике и назвали валюты, в которых стоит хранить сбережения во время кризисов. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты, в частности, пришли к выводу, что в кризисные времена в первую очередь стоит избавляться от валют развивающихся стран. Отмечается, что такие валюты обесцениваются в среднем на 17 процентов в течение двухлетнего периода с начала спада.

Хранить сбережения, по оценкам JPMorgan, стоит в японских иенах, швейцарских франках, американских и сингапурских долларах. При этом иена наиболее предпочтительный вариант, так как является самым дешевым средством страхования финансовых рисков.

В JPMorgan считают, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент преждевременны, однако прорабатывают варианты на случай непредвиденных обстоятельств, в частности на фоне разворачивающейся торговой войны.

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Ранее Bank of America спрогнозировал повторение событий 1997-1998 годов, когда мир погрузился в тяжелый экономический кризис, а в России произошел дефолт. По мнению аналитиков, на это указывает схожая динамика индексов. Так, рынки развивающихся стран сокращаются, акции высокотехнологичных компаний дорожают, а экономика США демонстрирует устойчивый рост.

В начале июня о грядущем мировом финансовом кризисе также предупреждал Всемирный банк (ВБ). Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

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