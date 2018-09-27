Кудрин посчитал бедных россиян

Уровень бедности в России остается высоким, несмотря на рост реальных доходов населения. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует «Интерфакс».

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 миллиона человек, то есть 13,2 процента, имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал Кудрин.

По его словам, по итогам 2018 года в России будет впервые за последние пять лет зафиксирован рост реальных доходов. За первые восемь месяцев года они выросли на 2,6 процента. За предыдущие четыре года — сократились на 11 процентов.

Также, по словам Кудрина, в 2018 году выросли реальные доходы пенсионеров. В прошлом году их рост составил 3,6 процента после двухлетнего перерыва.

26 сентября Кудрин объявил о скором уходе из Центра стратегических разработок, который он возглавляет с 2016 года. Позднее стало известно, что его место может занять нынешний министр экономического развития Максим Орешкин.

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