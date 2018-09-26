Кудрин сосредоточится на Счетной палате

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что скоро покинет Центр стратегических разработок, который он возглавляет с 2016 года, пишет РБК.

По словам Кудрина, он оставит эту должность в течение месяца.

По данным агентства, сменить его может нынешний министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее стало известно, что ЦСР перейдет в подчинение Минэкономразвития, а Орешкин войдет в состав совета Центра.

ЦСР был создан в 1999 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. В разные годы его возглавляли Герман Греф (нынешний глава Сбербанка), Дмитрий Козак (сейчас — вице-премьер) и Дмитрий Мезенцев (ныне член Совета Федерации).

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