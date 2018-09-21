Кадыров попросил Кудрина навести порядок в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует обратиться за помощью к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину, сообщил руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте».

Решение обратиться в Счетную палату было принято на совещании с участием членов правительства, руководителей ведомств и глав районных администраций, посвященном проблеме незавершенного строительства.

«Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение», — заявил Кадыров. Какую именно помощь в строительстве может оказать Счетная палата, он не стал уточнять.

По словам Кадырова, по каждому объекту незавершенного строительства из списка Счетной палатой есть «анализ, отображающий причины и механизм завершения стройки». Основная причина долгостроя, по оценке главы Чечни, — недостаточное финансирование строительно-монтажных работ или отсутствие средств для закупки оборудования.

19 сентября стало известно, что Счетная палата выявила массовые случаи незавершенного строительства на Кавказе, при этом меры местных властей по завершению строительства были признаны недостаточными. Лидировала в списке проблемных регионов Чечня.

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