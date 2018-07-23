Правительство взялось за Северный Кавказ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал неэффективную работу чиновников регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), а также рекомендовал им погасить долги по газу и электричеству. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что руководители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни должны погасить задолженность за поставленные энергоресурсы перед ПАО «Россети» и ПАО «Газпром», «в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых сопоставима с размером задолженности».

Главам субъектов и руководителям энергокомпаний поручено проанализировать работу ответственных за это чиновников. По итогам этой проверки будут приняты меры дисциплинарного характера. Также высшим должностным лицам регионов СКФО рекомендовано взять ситуацию под личный контроль.

В конце июня президент России Владимир Путин освободил от должности полпреда в СКФО Олега Белавенцева. Новое назначение получил генерал-майор Александр Матовников. До этого он командовал Силами специальных операций Генштаба ВС.

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