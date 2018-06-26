Путин доверил Северный Кавказ ветерану чеченских войн

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Матовникова своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На этой должности Матовников сменил вице-адмирала в отставке Олега Белавенцева. Он был полпредом президента на Северном Кавказе с июля 2016 года.

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По информации «Коммерсанта», 52-летний Матовников занимает пост командующего Силами специальных операций Генштаба ВС России, также известно, что он был заместителем командующего ССО. В декабре 2017-го генерал был удостоен звания Героя России на торжественной церемонии в Кремле, где Путин награждал участников российской военной операции в Сирии. Это стало первым появлением Матовникова на публике.

До перевода в структуры Минобороны Матовников служил в управлении «А» Центра специального назначения ФСБ. Он ветеран двух чеченских кампаний и участник многих антитеррористических операций, в частности в Буденновске в 1995 году и на Дубровке в 2002-м. В спецслужбах с 1984 года, получил высшее военное образование, родился в семье военного.

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