Путин сменил своих полпредов

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, этот пост занял Николай Цуканов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля во вторник, 26 июня.

Глава государства также освободил от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. Новое назначение получил Александр Матовников. Полпредом в Центральном федеральном округе назначен Игорь Щеголев.

13 июня Владимир Путин своим указом переназначил Антона Вайно на должность главы администрации Кремля. Посты также сохранили первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко.

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