Путин выбрал себе помощников

Президент России Владимир Путин своим указом переназначил Антона Вайно на должность главы администрации Кремля. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 13 июня.

Свои посты также сохранили первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко. Также Путин переназначил Андрея Белоусова и Владислава Суркова на должность помощника президента. Новым помощником президента стал Анатолий Серышев.

Дмитрий Песков остался в должности пресс-секретаря главы государства.

Кроме того, Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла. Ранг был присвоен послу по особым поручениям министерства иностранных дел России Олегу Бурмистрову, директору департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илье Рогачеву и директору Латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Александру Щетинину.

Кириенко курирует управление внутренней политики, а также отвечает за развитие интернет-среды. В администрации президента работает с 2016 года.

Алексей Громов был назначен первым заместителем руководителя администрации президента в 2012 году. До этого он занимал пост заместителя руководителя.

Вайно руководит администрацией президента с 2016 года.

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