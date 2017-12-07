Кириенко назвал главные ценности молодежи

В проекте «Я — профессионал» зарегистрировались уже 270 тысяч человек, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что эти люди пришли «не за распределением подарков, а на довольно сложное испытание». «Это говорит о том, что главная ценность, которая востребована у молодежи, — это образование и возможность самореализации», — пояснил чиновник.

Кириенко добавил, что конкурсные задания получились реалистичными. «Конечно, та цель, которую президент страны Владимир Путин ставил при запуске программы "Россия страна возможностей", — это создание системы вертикальных лифтов, в рамках которых ребята могут себя реализовать вне зависимости от того, кто их родители и сколько денег в семье, а исключительно за счет своего таланта, знаний, трудолюбия», — подытожил он.

Чиновник также заверил, что количество специальностей на олимпиаде в ближайшие годы увеличится с 27 до 60.

Студенческая олимпиада «Я — профессионал» состоит из 27 направлений для студентов гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей. Все задания имеют практический характер и призваны максимально выявить компетенции участников, отмечают организаторы мероприятия.

Победители и призеры будут включены в национальную базу «Молодые профессионалы» и получат возможность поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с высшим баллом. Лучшие из них будут отмечены денежными премиями.