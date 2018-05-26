Путин счел необходимым общественный контроль за работой правительства

Практика общественного и гражданского контроля за работой правительства должна продолжаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами нового кабинета министров, передает РИА Новости.

«Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций», — сказал Путин.

Президент отметил, что активисты ОНФ имеют большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года. «Уверен, что такую практику, практику гражданского общественного мониторинга и контроля нужно продолжить», — подчеркнул он.

По словам Путина, правительство и министерства должны быть настроены на максимальную открытость и постоянный диалог с людьми, а также объяснять все свои действия, так как в этом залог успеха действий правительства. «Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей», — заключил президент.

7 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. В частности, глава государства поставил перед правительством задачу сформировать в стране систему защиты прав пациентов, создать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличить рождаемость и создать основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами.

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