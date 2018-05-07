Кириенко возьмется за «цифровой суверенитет» России

Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко после инаугурации Владимира Путина может получить в подчинение управление АП по информационным технологиям и развитию электронной демократии, пишет «Коммерсантъ».

Кириенко курирует управление внутренней политики, а также отвечает за развитие интернет-среды. Управление, отвечающее за «цифровой суверенитет», программное обеспечение и электронную демократию, возглавляет Андрей Липов. Курирует эту структуру помощник президента Игорь Щеголев.

По данным источников газеты, Щеголев продолжит отвечать за деятельность управления, но после перестановок в АП окажется в подчинении Кириенко. Изменения объясняют тем, что руководство администрации пытается исключить из структуры дублирующие функции различных подразделений.

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Financial Times в мае сообщала, что полномочия премьер-министра Дмитрия Медведева в сфере экономики могут передать главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину. В частности, он получит должность в АП, став представителем главы государства по вопросам международного экономического сотрудничества, или стать вице-премьером.

Инаугурация Владимира Путина состоится в 7 мая. После этого президент распустит все правительство и свою администрацию. Обновленный состав должен быть сформирован в течение нескольких недель после вступления главы государства в должность.

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