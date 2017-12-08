Власти присмотрелись к золоту Дагестана

На Северном Кавказе разведаны два перспективных месторождения золота. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил начальник департамента по недропользованию Северо-Кавказского федерального округа Станислав Вертий, сообщает ТАСС.

Месторождения в Дагестане находятся в районе Курушского рудного узла. Его предварительно оцененные ресурсы оцениваются в 30 тонн золота, предполагаемые — в 100 тонн. Но из-за больших глубин существуют сложности с разработкой этого месторождения. «В 2018 году там работы вестись не будут», — отметил Вертий. Общие запасы рудного золота в Дагестане оцениваются в 130 тонн.

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Ресурсы золота в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании составляют 150 тонн, отметил чиновник. Золотоносные руды в породах Передового хребта в Кабардино-Балкарии предварительно оцениваются в 100 тонн. Ресурсы Афсандур-Ламардонского рудного поля в Северной Осетии составляют около 50 тонн.

По данным World Gold Council, российский Центробанк стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре запас страны вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016-го.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. В 2017-м Россия закупит примерно 200 тонн золота.