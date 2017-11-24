Банк России рассказал о будущем золотого запаса

Банк России продолжит наращивать запасы золота в резервах на фоне геополитической обстановки. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает Reuters.

По его словам, Центробанк увеличивает закупки золота в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. «Мы эту программу продолжаем. Статистика официальная опубликована, это не секретные данные», — сообщил Швецов на конференции по драгоценным металлам.

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Россия в данный момент обладает внушительным запасом золота, отметил первый зампред ЦБ. «Я не буду останавливаться на геополитической обстановке, все вы люди умные и понимаете роль золота в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны», — сказал чиновник.

Регулятор покупает металл на Московской бирже. Швецов подчеркнул, что цель операций Банка России — это пополнение золотых резервов.

По данным World Gold Council, российский ЦБ стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре запас страны вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016-го.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. В 2017-м Россия закупит примерно 200 тонн золота.