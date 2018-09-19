Регионы Северного Кавказа обвинили в растрате миллиардов рублей

Счетная палата обратила внимание на проблему долгостроя на Кавказе. Ведомство провело проверку объектов незавершенного строительства и отметило, что «меры, принимаемые регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства, недостаточны».

По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, проверки выявили не только отдельные проблемы, но и системные недоработки. «Замораживание объекта — это чрезвычайный случай, у нас же это происходит из-за недостаточного планирования. Счетная палата не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы», — заявил он.

По оценке Счетной палаты, на 1 января 2018 года на Северном Кавказе насчитывалось четыре тысячи незавершенных объектов. Из них 1,2 тысячи не могут достроить уже более восьми лет. Более тысячи строек остановлены без необходимой консервации. Больше всего долгостроя в Чечне (464 объекта) и Дагестане (387 объектов).

На начало года в строительство этих объектов уже было вложено 160,7 миллиарда рублей (из них 88,3 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета). Значительную часть долгостроя составляют объекты социальной инфраструктуры — в частности, школы.

По результатам проверки будут направлены обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.

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