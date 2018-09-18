Путин отдал Чечне нефтяную компанию

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100 процентов акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП) Чеченской Республике. Документ опубликован на портале правовой информации.

Подчеркивается, что решение принято по предложению правительств Чечни и России «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром».

Глава республики Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина передать «Чеченнефтехимпром» Чечне в конце 2015 года, и предложение было одобрено.

В конце июня 2016 года премьер Дмитрий Медведев исключил ЧНХП из прогнозного плана приватизации на 2014-2016 годы, что фактически стало началом процесса передачи.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит 1113 нефтяных и газовых скважин, участки площадью 11,6 тысячи гектар, два НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы и более 500 километров трубопроводов.

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