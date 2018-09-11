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Кадыров поддержал Золотова

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал директора Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального. Своим мнением по этой теме он поделился в Telegram-канале во вторник, 11 сентября.

Как считает Кадыров, Золотов «сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства». «Ход настоящего мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», — написал глава республики.

Он усомнился в том, что Навальный примет вызов, и предположил, что оппозиционер спрячется «за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа». «Ведь здесь вопрос не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа», — пояснил Кадыров.

Ранее данную ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Золотов не согласовывал с Кремлем свое обращение к Навальному. В то же время представитель Кремля отметил, что «конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», и подчеркнул, что власти не расценивают слова генерала как угрозу насилия.

Видеообращение главы Росгвардии к Навальному появилось в сети 11 сентября и стало ответом на ранее опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование, в котором рассказывалось о нарушениях в ведомстве. В нем Золотов вызвал оппозиционера на поединок и пообещал сделать из него «сочную отбивную».

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