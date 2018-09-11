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Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «сочную отбивную»

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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) / YouTube

Директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную», в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследование, посвященное нарушениям в ведомстве. Ролик с обращением доступен на официальном YouTube-канале Росгвардии.

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — заявил Золотов.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — добавил генерал.

Он также отметил, что ведомство совместно с органами контрразведки, военной прокуратурой и Счетной палатой активно работает над выявлением своих «коррупционных недостатков». «Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — подчеркнул Золотов.

В конце августа Навальный выпустил расследование, в котором рассказал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД.

В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые «демпинговали на этапе конкурса».

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