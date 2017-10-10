Директора фонда Навального задержали из-за расследования об Усманове

Судебные приставы задержали Романа Рубанова, директора основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом он сам сообщил ТАСС.

Поводом для задержания стало то, что Рубанов не выполнил решение Люблинского суда Москвы об удалении фрагментов роликов фильма-расследования ФБК, касающегося бизнесмена Алишера Усманова.

«Судебные приставы меня задержали рано утром у подъезда дома и доставили в управление ФССП по Москве на Бутырском Валу. Работаем сейчас с приставами», — сказал Рубанов.

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11 августа стало известно, что Мосгорсуд обязал Навального в течение 10 дней удалить признанную не соответствующей действительности информацию об Усманове с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в Facebook. Решение первой инстанции было изменено лишь частично: оппозиционер обязан удалить не ролики целиком, а лишь его фрагменты.

Алишер Усманов подал иск против Алексея Навального в апреле из-за опубликованных в начале марта материалов ФБК, среди которых фильм-расследование «Он вам не Димон». В них утверждалось, что предприниматель передал участок с домом в селе Знаменское на Рублево-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Суд Усманов выиграл, однако решение не сразу вступило в силу из-за поданной Навальным апелляции.