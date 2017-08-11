Представитель Усманова прокомментировал решение Мосгорсуда по иску Навального

Представитель основателя USM Holdings Алишера Усманова прокомментировал решение Мосгорсуда, отклонившего жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение по иску о защите чести и достоинства бизнесмена. Его слова приводит Rambler News Service в пятницу, 11 августа.

«Суд в очередной раз подтвердил, что все заявления Навального не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. Апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения», — сказал он.

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Ранее в пятницу сообщалось, что Мосгорсуд отказал основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в удовлетворении жалобы. Его обязали в течение 10 дней удалить признанную не соответствующей действительности информацию об Усманове с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в Facebook. Решение первой инстанции было изменено лишь частично: оппозиционер обязан удалить не ролики целиком, а лишь его фрагменты.

Алишер Усманов подал иск против Алексея Навального в апреле из-за опубликованных в начале марта материалов ФБК, среди которых фильм-расследование «Он вам не Димон». В них утверждалось, что предприниматель передал участок с домом в селе Знаменское на Рублево-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Суд Усманов выиграл, однако решение не сразу вступило в силу из-за поданной Навальным апелляции.