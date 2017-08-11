Мосгорсуд обязал Навального удалить фрагменты расследований об Усманове

Мосгорсуд отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении жалобы на решение по иску о защите чести и достоинства основателя USM Holdings Алишера Усманова. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает «Интерфакс».

Таким образом решение первой инстанции, Люблинского суда Москвы, по исковому требованию предпринимателя вступило в законную силу. При этом оно было частично изменено — теперь удалению подлежат только фрагменты видеороликов, а не записи целиком.

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Навальный должен в течение 10 суток удалить признанную не соответствующей действительности информацию об Усманове с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в Facebook. В остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Бизнесмен подал иск против оппозиционера в апреле из-за опубликованных в начале марта материалах ФБК (среди них — фильм «Он вам не Димон», который на 31 мая посмотрели 21 миллион раз). В частности, в них утверждается, что Усманов передал участок с домом в селе Знаменское на Рублево-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву. Суд Усманов выиграл, однако решение в силу не вступило из-за поданной оппозиционером апелляции.