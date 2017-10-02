Суд обязал Навального удалить статью о подаренных Путиным часах Михайлову

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Сергея Михайлова к Алексею Навальному по поводу статьи о подаренных бизнесмену президентом России Владимиром Путиным именных часах, передает ТАСС в понедельник, 2 октября.

«Информацию удалить, опубликовать опровержение», — говорится в решении.

С оппозиционера также взыщут судебные расходы истца в сумме 16,9 тысячи рублей.

«Изучим мотивировочную часть. Может, суд напишет, что получение часов от Путина порочит честь и достоинство», — отметил в своем твите юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади.

Ранее он опубликовал в Twitter снимок текста распоряжения президента России о награждении Михайлова часами, который тот представил в ходе предыдущего разбирательства в суде.

Михайлов подал второй иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК 11 сентября. Предприниматель попросил суд признать ложной информацию, содержащуюся в материале «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ», опубликованном 8 августа на сайте оппозиционера.

Ранее, 7 августа, Люблинский суд отклонил предыдущий иск предпринимателя к Навальному с просьбой опровергнуть сведения из фильма «Чайка», где бизнесмена называют криминальным авторитетом.

В течение длительного времени Михайлова называли в СМИ главой солнцевской преступной группировки (возникла в одноименном районе Москвы) по прозвищу Михась. В России и за рубежом его считают одним из самых влиятельных представителей криминального мира. Однако Михайлов ни разу не привлекался к ответственности за преступления, связанные с оргпреступностью.