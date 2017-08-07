Иск Михайлова к назвавшему его криминальным авторитетом Навальному отклонили

Люблинский суд Москвы отклонил иск с требованием признать недостоверным и порочащим утверждение оппозиционера Алексея Навального о том, что предприниматель Сергей Михайлов — криминальный авторитет и лидер Солнцевской группировки по прозвищу Михась. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает ТАСС.

Судья причины решения не пояснил.

Ни Навального, ни Михайлова на заседании не было. Представитель бизнесмена на суде напомнила о презумпции невиновности, действующей в его отношении.

«Утверждение о том, что человек является главой организованной преступной группы, безусловно, является порочащим. В своей позиции мы опираемся на презумпцию невиновности, так как в России Михайлов по таким статьям не обвинялся, в Швейцарии он предстал перед судом присяжных по таким обвинениям, но был полностью оправдан», — сказала юрист.

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По ее словам, бизнесмена действительно называют Михасем, но он никогда не был лидером преступной группировки. «Михась — это детское прозвище Михайлова, которое сохранилось за ним и перешло в его взрослую жизнь», — сообщила суду юрист. В свою очередь представитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади сказал, что факт причастности предпринимателя к криминальному миру не нуждается в доказательствах.

В июне сообщалось, что Михайлов потребовал взыскать с Навального 500 тысяч рублей. Поводом послужил фильм «Чайка», выпущенный ФБК. В картине рассказывается о семье генпрокурора Юрия Чайки, в котором бизнесмена называют криминальным авторитетом.