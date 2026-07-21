Стало известно о встрече сборной Аргентины на родине после поражения в финале ЧМ

Сборную Аргентины встретили торжественной церемонией в аэропорту после финала ЧМ-2026

Сборную Аргентины встретили торжественной церемонией в аэропорту Эсейса после возвращения с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Для команды в аэропорту Буэнос-Айреса расстелили красную ковровую дорожку. Оркестр полка Патрисиос исполнил песню Muchachos — неофициальный гимн команды, ставший символом после победы на ЧМ-2022. Игроки и главный тренер Лионель Скалони проследовали по дорожке из самолета в автобус.

Тысячи болельщиков вышли на улицы с флагами и кричалками. Они скандировали: «Для нас они чемпионы». По пути на базу Ассоциации футбола Аргентины в пригороде столицы сборную продолжали приветствовать фанаты.

Форвард Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам: «Мы старались, вышли во второй подряд финал чемпионата мира, но в этот раз не получилось. Я горжусь тем, что являюсь аргентинцем. Я хотел бы помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть».

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

