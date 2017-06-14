Бизнесмен Михайлов через суд потребовал от Навального и ФБК 500 тысяч рублей

Бизнесмен Сергей Михайлов, которого называли лидером солнцевской ОПГ, просит взыскать 500 тысяч рублей с оппозиционера Алексея Навального и основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

«Истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 250 тысяч рублей, а также просит оплатить все судебные издержки», — сказала собеседница агентства.

Речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен требует опровергнуть информацию из расследования ФБК 2015 года про семью генпрокурора Юрия Чайки. Там Михайлова называют криминальным авторитетом и главой солнцевской ОПГ, более известным как Михась.

Предприниматель просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности, а также удалить их с интернет-ресурса.

29 июня Люблинский суд проведет беседу по иску. Исковое заявление зарегистрировано 7 июня.

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В мае Навального обязали удалить публикации о бизнесмене Алишере Усманове, которые признаны порочащими его честь и достоинство.

Михайлов, согласно его сайту, помимо бизнеса занимается благотворительностью: он возглавляет фонд «Участие», который, в частности, оказывает помощь Русской православной церкви. В связи с этим Михайлов награжден более чем двадцатью орденами РПЦ. В 2002 году он принимал участие в подготовке к открытию первой российской научно-исследовательской дрейфующей станции на Северном полюсе. Ему также было присвоено звание «Почетный житель муниципального округа Солнцево».

В прошлом году Михайлов попросил «Яндекс» и Google удалить из поисковой выдачи ссылки с информацией о том, что он является лидером преступного сообщества. В итоге была скрыта часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево» и «Сергей Михайлов Солнцево». Он стал одним из первых, кому удалось воспользоваться «правом на забвение», пишет Русская служба «Би-би-си».

В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в ОПГ и отмывании денег. Через два года присяжные его оправдали. Михайлов получил более 500 тысяч долларов компенсации и вернулся в Россию, напоминает «Коммерсантъ».