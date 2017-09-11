Бизнесмен Михайлов подал новый иск к Навальному из-за статьи о часах от Путина

Предприниматель Сергей Михайлов подал новый иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) из-за статьи об именных часах от президента. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова, передает «Интерфакс».

По ее словам, Михайлов просит признать не соответствующей действительности информацию, распространенную 8 августа на сайте navalny.com в материале «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». Бизнесмен требует обязать ответчиков удалить статью в течение недели.

При этом, уточнила Морозова, истец не предъявляет никаких финансовых претензий к Навальному и ФБК. Он лишь настаивает на компенсации судебных расходов и нотариальных издержек — 300 и 16300 рублей соответственно.

Пресс-секретарь отметила, что досудебная подготовка по делу назначена на 21 сентября.

7 августа Люблинский суд отклонил иск Михайлова с требованием признать недостоверным и порочащим утверждение Навального о том, что он криминальный авторитет и лидер Солнцевской группировки по прозвищу Михась. Предприниматель подавал его в середине июня. Он требовал взыскать с оппозиционера 500 тысяч рублей.