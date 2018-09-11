Кремль обозначил свою позицию по «дуэли» главы Росгвардии с Навальным

Директор Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал с Кремлем свое обращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в ходе которого вызвал того на дуэль. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ничего не согласовывалось», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он также подчеркнул, что в Кремле не стали расценивать слова Золотова как физическую угрозу.

Пресс-секретарь президента отметил, что порой с клеветой «можно бороться любыми способами». «Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев», — пояснил Песков, комментируя обращение главы Росгвардии.

Ранее во вторник в сети появился ролик, в котором Золотов вызывает Навального на дуэль и обещает превратить его в «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на опубликованное в августе Фондом борьбы с коррупцией расследование, посвященное нарушениям в ведомстве. В нем, в частности, рассказывалось о том, что Росгвардия закупала для своих нужд продукты по завышенным ценам.

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