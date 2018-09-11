Дуэль главы Росгвардии и Навального окрестили «боем года»

Пользователи сети живо отреагировали на заявление главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего на дуэль оппозиционера Алексея Навального, и пообещавшего сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Речь генерала армии вдохновила россиян на создание мемов.

В сети с воодушевлением восприняли дебют главы Росгвардии в качестве видеоблогера. Пользователи обращали внимание на неравную спортивную подготовку Золотова и Навального. Другие советовали главе Росгвардии не списывать политика со счетов, припомнив инциденты, в которых Навальный вел себя боевито. В частности, случай в аэропорту Домодедово в 2017 году, когда на него навесили связку сарделек.

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Изображение: страница «Лентач» во «ВКонтакте» 1 /4

Некоторые отметили, что у Навального и его сторонников уже не раз бывали дуэли с Росгвардией.

Пользователи отдали статус боя года не поединку Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, а дуэли Золотов — Навальный.

Кое-кто напомнил первого человека, бросившего Навальному вызов в интернете в ответ на его расследование, — миллиардера Алишера Усманова. Выступление Золотова окрестили «жалкой копией», а Усманова — неповторимым оригиналом.

Поводом для обращения Золотова стало расследование Навального, обвинившего Росгвардию в закупках продуктов для сотрудников по завышенным ценам. В настоящее время оппозиционер находится в спецприемнике.

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