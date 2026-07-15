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10:32, 15 июля 2026Наука и техника

Российский космонавт рассказала о суперожидании от полета на МКС

Российский космонавт Кикина рассказала о суперожидании от полета на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российский космонавт Анна Кикина рассказала о своем суперожидании от полета на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает газета «Известия».

«У меня есть суперожидание — мое участие в эксперименте, который направлен на изучение женской репродуктивной системы. Этого еще никто никогда не делал в условиях космического полета», — сказала космонавт на предстартовой пресс-конференции.

Кикина добавила, что первый этап эксперимента состоялся с октября 2022-го по март 2023-го.

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