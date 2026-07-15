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10:29, 15 июля 2026Авто

Китайский производитель оценил шансы потягаться с Toyota

BYD: Мы можем обойти Toyota по мировому объему продаж даже без доступа к рынку США
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китайский производитель электрокаров BYD оценил свои шансы тягаться с японской Toyota по объемам продаж. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Руководитель BYD Стелла Ли заявила, что компания способна обойти Toyota в качестве крупнейшего в мире автопроизводителя по объему продаж, даже не имея доступа к американскому рынку и без поглощений, делая ставку на органический рост и агрессивную экспансию в Европе. Сейчас производитель активно наращивает долю на европейском рынке, запускает премиальный бренд Denza и инвестирует в сеть быстрой зарядки, чтобы конкурировать с привычными фирмами.

В прошлом месяце основатель и генеральный директор BYD Ван Чуаньфу пообещал отобрать корону у японского автопроизводителя в течение пяти лет за счет быстрого прогресса в технологиях зарядки и взрывного роста за рубежом.

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В 2025 году производитель электромобилей продал 4,5 миллиона автомобилей, что значительно ниже Toyota с ее 10,5 миллиона. Заявление Вана было встречено скептически в автомобильной промышленности, учитывая отсутствие у BYD доступа к рынку США, второму по величине после Китая. Высокие пошлины на электромобили и ограничения на использование китайского программного обеспечения, введенные администрацией Байдена, не позволили BYD продавать автомобили в США.

Отсутствие доступа к рынку США, жесткая конкуренция внутри страны и решения местных властей ограничить субсидии на электромобили подорвали продажи BYD на некогда быстрорастущем китайском рынке. Продажи в первом полугодии упали на 16 процентов, так как спад на внутреннем рынке компенсировал быструю экспансию группы в Европу, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

Ранее стало известно, что только BYD, Xiaomi и Leapmotor сейчас являются прибыльными производителями электромобилей в КНР. К 2030 году большинство более слабых компаний либо обанкротятся, либо будут поглощены крупными игроками.

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