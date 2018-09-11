Российский спорт откликнулся на перспективу боя главы Росгвардии с Навальным

В российском спорте отреагировали на вызов директора Росгвардии Виктора Золотова на дуэль оппозиционера Алексея Навального. На возможное событие откликнулась, в частности, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, высказавшаяся по этой теме в своем Telegram-канале.

«Звонил [главный редактор радиостанции "Говорит Москва"] Сергей Доренко, спрашивал о поединке Золотов — Навальный, готова ли предоставить площадку? Я честно ответила, что пока правообладатель неясен, сложно что-либо планировать. Но помочь Виктору Васильевичу вернуть Навального в мир спорта — готова. Могу договориться с Александром Поветкиным, чтобы взял Навального на время подготовки к себе в команду», — написала Канделаки.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», помощь в подготовке Золотову готов оказать депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев. Спортсмен также выразил уверенность в том, что глава Росгвардии умеет драться.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности организовать площадку для боя. Он также отметил, что Навальному могут предоставить тренера для подготовки. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Ранее 11 сентября Золотов отреагировал на расследование Навального о деятельности Росгвардии. В видеообращении к оппозиционеру он бросил последнему вызов «на ринг, татами или куда угодно». Директор Росгвардии пообещал сделать из оппозиционера «сочную отбивную». В Кремле заявили, что не расценивают эти слова как угрозу насилия.

38-летний Поветкин, выступающий в тяжелом весе, провел 35 боев в профессиональной карьере. Боксер одержал 34 победы (24 — нокаутом) при одном поражении.

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