В турецком клубе объяснили невыплату зарплаты российскому футболисту

В Турции объяснили невыплату зарплаты российскому футболисту конфликтом России и Украины

В турецком клубе «Кайсериспор» объяснили невыплату зарплаты российскому футболисту Денису Макарову. Об этом говорится в заявлении правовой компании, которая представляет интересы игрока.

В июне футболист расторг контракт с клубом, так как ему на протяжении трех месяцев не платили зарплату. Помимо того, в Футбольный трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) будет направлена жалоба в отношении «Кайсериспора», в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных окна.

В свою очередь, «Кайсериспор» объяснил невыплату зарплаты Макарову конфликтом между Россией и Украиной. В клубе считают, что пока в отношении российских спортсменов действуют ограничения, футболист не имеет права предъявлять какие-либо финансовые требования.

Макаров выступал за «Кайсериспор» с января 2026 года. За это время полузащитник провел 13 матчей, в которых получил три желтых карточки. С 1 июля права на него принадлежат «Крыльям Советов».

Ранее стало известно, что сбежавший с Украины футболист Александр Распутько сломал ногу в первом матче в составе ивановского «Текстильщика». В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста. Позднее он получил российское гражданство.