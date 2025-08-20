Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Легион
Сегодня
16:00 (Мск)
Алания
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Химик Дз
Сегодня
17:00 (Мск)
Амкар-Пермь
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Волгарь
Сегодня
19:15 (Мск)
Чертаново
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Штурм
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
00:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Монтеррей
11:44, 20 августа 2025Спорт

Сбежавший с Украины футболист получил российское гражданство и стал игроком «Чайки»

Сбежавший с Украины Распутько получил гражданство РФ и стал игроком «Чайки»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александра Распутько получил российское гражданство и стал футболистом «Чайки». В профиле команды из Ростовской области на сайте Первой лиги присутствует хавбек, у которого в графе гражданство указана РФ.

В октябре 2023 года стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

По информации портала Transfermarkt, Распутько подписал с «Чайкой» однолетний контракт. В команде он находится с 15 августа.

Ранее о желании получить российское гражданство заявил трехкратный призер чемпионатов мира по боевому самбо украинец Максим Рындовский. Украинец покинул республику в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

    Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

    Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

    Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости