Сбежавший с Украины футболист получил российское гражданство и стал игроком «Чайки»

Сбежавший с Украины Распутько получил гражданство РФ и стал игроком «Чайки»

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александра Распутько получил российское гражданство и стал футболистом «Чайки». В профиле команды из Ростовской области на сайте Первой лиги присутствует хавбек, у которого в графе гражданство указана РФ.

В октябре 2023 года стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

По информации портала Transfermarkt, Распутько подписал с «Чайкой» однолетний контракт. В команде он находится с 15 августа.

Ранее о желании получить российское гражданство заявил трехкратный призер чемпионатов мира по боевому самбо украинец Максим Рындовский. Украинец покинул республику в 2022 году.