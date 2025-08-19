Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ольга Данилович
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
Сегодня
19:15 (Мск)
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Завтра
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Завтра
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
09:46, 19 августа 2025Спорт

Украинский самбист-призер ЧМ объяснил отказ соотечественников от рукопожатий с россиянами

Рындовский об отказе украинцев от рукопожатий с россиянами: Их лишат зарплаты
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ТАСС

Трехкратный призер чемпионатов мира (ЧМ) по боевому самбо украинец Максим Рындовский объяснил отказ соотечественников от рукопожатий с россиянами на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам атлета, в противном случае украинцев ждут санкции. «Их будут лишать зарплаты, выгонять со сборной. Они будут терять спонсирование», — заявил Рындовский.

По мнению самбиста, многие украинцы отказываются от рукопожатий с россиянами не по своей воле. «Конечно, есть исключения — те, кто поддаются зомбированию. Но много ребят нормальных», — отметил спортсмен.

Ранее Рындовский заявил о желании получить российское гражданство. Украинец покинул республику в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    Киевских «мажорчиков» захотели отправить на фронт

    В России резко выросло число нелегальных работников

    В российском городе мигрант три месяца насиловал сына земляка

    Медведев указал на один итог встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС

    Ветеринар назвал пять слишком сложных в содержании пород собак

    Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

    Россиянка взошла на горный пик в Киргизии, сломала ногу и оказалась в ловушке без еды

    В США раскрыли возможный рычаг давления на Украину для заключения мира

    Российских студентов решили проверить на принятие ими традиционных ценностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости